Des réflexions pour accélérer le rythme de vaccination

Le centre de vaccination cantonal pique à tour de bras en semaine, mais le samedi, c’est le calme plat. Le CEVAC de Courtételle est fermé le week-end. Dans cette course à l’immunité collective, la question se pose de savoir s’il ne serait pas possible de mieux répartir les injections, et pourquoi pas vacciner aussi le week-end ? Cependant, le travail réalisé actuellement atteint « ses capacités maximales » dans le canton du Jura. C’est la réponse du chef du service jurassien de la santé publique Nicolas Pétremand.

Actuellement, le personnel du CEVAC travaille cinq jours sur sept, 8h par jour. Nicolas Pétremand précise également qu’avec le nombre de doses reçues, il est impossible de faire plus que cela. Ce sont « 1'300 doses par semaines qui sont injectées » pour le moment. À noter qu’il reste, pour l’heure, un peu plus de 4'000 personnes vulnérables à vacciner.





En pleine réflexion

Des réflexions ont été menées pour répartir les doses disponibles sur toute la semaine. Cependant, selon le chef du service de la santé publique, le personnel « préfère travailler cinq jours et avoir son week-end de libre ».

Il ajoute également que de nouvelles alternatives sont recherchées pour accélérer le rythme et revoir les horaires d’ouverture du CEVAC. Mais il est difficile de faire autrement jusqu’à ce que la livraison de doses soit plus importante.

Une communication officielle concernant l’avenir du CEVAC devrait être faite la semaine prochaine. Actuellement, la Suisse a reçu 2'390’325 doses. La répartition se fait ensuite en fonction de la taille du groupe prioritaire du canton. /lge