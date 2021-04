Favoriser les produits locaux de saison

Le député PDC François Monin demande au Gouvernement de « montrer l’exemple » concernant les produits locaux de saison. C’est l’idée générale de la motion qu’il a déposée à la fin du mois de mars. Dans le Jura, l’Etat et les communes mandatent plusieurs établissements qui fournissent des milliers de repas par semaine pour des enfants, des personnes en études, des travailleurs ou encore des personnes âgées. Le motionnaire souhaite ainsi que le canton fixe une part minimum sur l’utilisation de produits issus de l’agriculture régionale aux établissements auxquels il fait appel. Selon lui, cela « favoriserait le commerce et l’économie de la région, la durabilité et la qualité des produits consommés ».