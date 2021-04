La forêt s’invite dans votre salon

C’est le printemps, mais il faudra encore attendre un peu avant de voir bourgeonner le Festival du film vert. L’évènement aurait dû se tenir ces jours mais a été repoussé au début du mois de septembre.

Les organisateurs du festival vous proposent en attendant de (re)voir L’homme et la forêt, du Suisse Claude Schauli. Ce long métrage sera diffusé jeudi 22 avril à 20h, en streaming. Cette « projection » sera suivie d’une discussion avec un garde forestier et le directeur du festival. Il sera aussi possible de voir le film dans les sept jours qui suivent

L’évènement est gratuit, mais sur inscription à l’adresse www.20h10.tv. /comm-vja