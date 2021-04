Le canton du Jura mise sur le traçage

Le canton du Jura met à jour son dispositif anti-Covid 19, pour s’adapter aux assouplissements décidés mercredi par la Confédération.

A partir de lundi, les terrasses vont pouvoir à nouveau accueillir des clients, tout comme les cinémas, stades, centres sportifs et salles de spectacles. Mais tout cela pourra se faire à condition de respecter des règles sanitaires strictes.





Le retour de Eat's me et Eat's you

Le canton du Jura mise principalement sur le traçage. En terrasse, si tous les clients doivent donner leurs coordonnées, l’exécutif jurassien recommande en plus d’utiliser des applications électroniques de traçage. Ce sera donc le retour de Eat’s me et Eat’s you. Les coordonnées des clients devront pouvoir être transmises sous format électronique deux heures après une éventuelle demande du Service de la santé publique.





Obligation d'annoncer les manifestations de plus de 30 personnes

A partir de lundi aussi, le Conseil fédéral autorise la tenue de manifestations avec un public de maximum 50 personnes à l’intérieur et 100 à l’extérieur. Dans le Jura, les événements réunissant un public de plus de 30 personnes devront faire l’objet d’une annonce (à savoir que les sportifs, artistes et le personnel technique de ces manifestations ne sont pas comptabilisés dans les 30 personnes). Un formulaire en ligne est disponible, pour renseigner les coordonnées de tous les participants ou spectateurs. La hotline cantonale manifestations au 032 420 99 00 ainsi que l’adresse manifestations@jura.ch sont à la disposition de la population en cas d’interrogations sur les règles en vigueur.

Le canton rappelle encore que les fêtes privées, telles que les mariages, baptêmes ou autres, restent quant à eux limités à 10 personnes en intérieur, 15 en extérieur.







Appel à rester vigilant

Dans les écoles, les dispositions cantonales restent les mêmes qu'actuellement, et ce jusqu'à la fin du mois de mai. De manière générale, l'exécutif précise que les plans de protection doivent continuer d'être respectés, et les mesures sanitaires appliquées. La situation sanitaire reste toujours très tendue, selon le canton, et elle a même tendance à se détériorer : jeudi, 24 cas positifs ont été enregistrés, alors que le nombre de cas journaliers se situait plutôt entre 10 et 20 les deux premières semaines d'avril. /cto