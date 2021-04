Un camion se renverse dans les Franches-Montagnes

Un véhicule poids lourd sort de la route et se renverse dans les Franches-Montagnes. Samedi matin, un camion qui transportait du lait est parti en embardée et a terminé sa course sur le flanc dans un champs. Les raisons de cette sortie de route ne son pour l'instant pas connues. Selon un communiqué de la police cantonale jurassienne, le conducteur a pu s'extraire de la cabine par ses propres moyens. Lui et son enfant âgé de trois ans ne sont pas blessés. Une ambulance a été dépêchée sur les lieux pour un contrôle. Douze pompiers du SIS Franches-Montagnes ainsi que deux véhicules se sont rendus sur place. Le camion a été remis sur la chaussée à l'aide d'une grue. Le tronçon a été fermé à la circulation durant une heure et demie. /comm-tna