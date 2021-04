Un tonneau sur l'A16 qui ne fait pas de blessé

Un accident spectaculaire a eu lieu samedi après-midi sur l'A16, il n'a fait aucun blessé. Vers 15h30, un automobiliste qui circulait entre Courgenay et Porrentruy s'est assoupi au volant. C'est ce qu'indique la police cantonale jurassienne dans un communiqué transmis samedi soir. Le véhicule a ensuite dévié à gauche et heurté la haie centrale puis a fait un tonneau avant de terminer sa course sur les roues et sur la bande d'arrêt d'urgence. Les deux occupants de la voiture n'ont pas été blessés. Le tronçon d'autoroute a été fermé durant 1h30 pour le constat et la remise en état des lieux. /comm-tna