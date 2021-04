Une inondation qui cache un incendie

Un incendie s'est déclaré dans le sous-sol d'une habitation de Courchavon tôt dimanche matin. Les flammes ont rapidement été maîtrisées. Pourtant, c'est pour une inondation que les pompiers du SIS Basse-Allaine ont été appelés vers 3h50 dimanche matin. Sur place, ils ont constaté qu'une conduite d'eau en plastique avait été attaquée par des flammes et avait causé la fuite d'eau. Fuite qui a probablement éteint le foyer de l'incendie, selon Christophe Berthold, vice-commandant du SIS Basse-Allaine. Six membres du SIS Basse-Allaine sont intervenus ainsi que quatre véhicules. La police et l'ambulance étaient également sur place. Personne n'a été blessé, une personne a été incommodée par la fumée. L'opération s'est poursuivie dimanche matin, afin de maîtriser les petits foyers restants. Une surveillance a été mise en place au moins jusqu'au soir. /tna