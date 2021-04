Augustin Rebetez et Emmanuel Wüthrich distingués

La Fondation Joseph et Nicole Lachat a attribué ses bourses 2020 à Augustin Rebetez et Emmanuel Wüthrich. Les deux plasticiens jurassiens ont été distingués « pour la qualité et la cohérence de leur œuvre aux multiples modes d’expression qui ne cesse de prendre de l’ampleur depuis une dizaine d’années ». Lors de ses expositions en Suisse et à l’étranger, Augustin Rebetez de Mervelier a pris l’habitude d’investir des salles entières avec son art protéiforme et ses installations qui mêlent photos, peintures, sculptures, vidéos, mots, musique et autres objets recyclés. Le Bruntrutain Emmanuel Wüthrich, natif de Delémont, a aussi une large palette d’expression allant de du dessin à la sculpture en passant par la photo et la gravure. Ces dernières années, son travail a notamment questionné le sort des migrants et rendu hommage à ces requérants qui ne trouvent pas de terre d’accueil. /comm-jpi