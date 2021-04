De l’émotion pour une réouverture « mitigée »

Plusieurs mois après leur fermeture, restaurants et bars retrouvent de la vie ce lundi. Les assouplissements des mesures dans la lutte anti-coronavirus sont entrés en vigueur. Ainsi, les clients ont pu reprendre possession des terrasses, mais pas encore des salles. Reste que la météo plutôt maussade de ce lundi a freiné l’ardeur, même s’ils étaient plusieurs à garnir les tables extérieures des établissements jurassiens qui ont décidé d’ouvrir leurs espaces hors des murs.





Les soucis taignons

Contactée par RFJ, Gastro Jura souligne la complexité de la réouverture des terrasses. Son président, Maurice Paupe, reconnaît que les restaurants qui ne proposent aucun service à l’emporter sont devant un dilemme, notamment en raison de la gestion des stocks. Et puis, aux Franches-Montagnes, c’est encore plus complexe, selon lui : « C’est très dur d’ouvrir aux Franches-Montagnes », relève-t-il, alors que, d’après lui, peu de restaurants taignons ont fait le pari d’une réouverture. Toujours selon Maurice Paupe, la difficulté est également organisationnelle avec les restrictions en vigueur, à savoir le port du masque obligatoire à table lorsqu’on ne consomme pas, la limitation à quatre personnes par table, les distances de sécurité et le traçage des clients.