Des bornes numériques pour se familiariser aux prestations administratives en ligne

Le système de guichet virtuel a été mis en place il y a plus de dix ans dans le canton du Jura, qui a été un précurseur en la matière en Suisse. Le temps passe, les prestations proposées sont toujours plus nombreuses, mais la fracture digitale se fait aussi toujours plus importante. Ceux qui n’y connaissent pas grand-chose au niveau des technologies ne se risquent pas d’annoncer leur déménagement ou d’acheter leur nouveau jeu de plaque de voiture en ligne. Les bornes numériques qui viennent d’être installées à Porrentruy visent justement à rétablir ces disparités générationnelles.