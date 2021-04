Cinémajoie fête sa réouverture

Cinémajoie rallume le projecteur. La salle de cinéma située dans l’aula du Collège St-Charles à Porrentruy organise un petit festival les 24 et 25 avril pour fêter sa réouverture. Trois films seront à l’affiche : « Le Gruffalo et autres histoires de monstres », « Ours simplement sauvage » et « Adieu les cons ». Le public sera limité à 50 personnes par projection pour respecter le dispositif lié à l’assouplissement des mesures anti-Covid décidées par le Conseil fédéral. Il est conseillé de réserver ses places en ligne. /comm-fco