Des assouplissements qui n’en sont pas pour les fanfares

Les fanfares ne sont pas satisfaites de l’assouplissement des mesures en lien avec le coronavirus qui sont entrées en vigueur lundi. L’Association suisse des musiques le fait savoir par une pétition en ligne qui a été lancée ce mardi. La faîtière nationale demande le retour à des « mesures réalistes » pour ce qui concerne les musiciens. Les fanfares peuvent, certes, à nouveau répéter à maximum quinze personnes contre cinq auparavant. Chaque musicien doit toutefois disposer d’une surface de 25 mètres/carré et non plus de 5 mètres/carré. Pour Jean-Pierre Bendit, président de la Fédération jurassienne de musique, une telle mesure est irréaliste :