Des autorités plus flexibles en matière de terrasses

Lundi, les Jurassiens étaient nombreux à trinquer à la réouverture des bars et restaurants. Mais les tenanciers étant limités à utiliser uniquement leurs terrasses, certains hésitent à ouvrir ou aimeraient agrandir leur espace en extérieur. Pour leur donner un coup de pouce, des communes ont décidé d’être indulgentes.

Réuni lundi soir, le Conseil municipal de Porrentruy a décidé de miser sur la souplesse et l'agilité avec les tenanciers de bars et restaurants. L'exécutif invite les patrons à lui envoyer leurs projets d’agrandissement et de création de terrasses, qui seront étudiés au cas par cas, d'après les normes de sécurité, de l'espace piéton et de la circulation. L’empiètement sur l’espace public sera davantage toléré et l’étude des demandes sera accélérée au maximum. Le but est de motiver les initiatives des restaurateurs, selon le Conseiller municipal Julien Loichat.