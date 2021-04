Les contes s’emparent des Halles

Voyager dans des mondes fantastiques, s’aventurer dans des pays lointains ou des récits plus contemporains. Voilà ce que propose l’association des conteuses et des conteurs jurassiens ce samedi 24 avril à l’Espace Auguste-Viatte, aux Halles, à Porrentruy. Sept duos de conteurs plongeront petits et grands dans leur univers.

Cet événement, qui prend le nom des « Halles racontent », compte sur le hasard et la surprise, comme le relève Danielle Eberlin, conteuse ajoulote. Bien qu’elle soit organisatrice de la manifestation, elle-même ne sait pas ce que les autres duos narreront.