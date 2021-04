Une importante extension pour Innodel

Un gros développement en perspective pour Innodel. Deux investisseurs ont présenté mardi un vaste projet d’extension du site entre Delémont et Courrendlin qui est destiné à accueillir des entreprises. Les sociétés Hartmann Business Development et Swiss Alps Development entendent construire huit bâtiments au total. C’est un tournant important pour Innodel avec la perspective d’implantation d’entreprises et donc d’emplois en vue. La société Hartmann Business Development souhaite bâtir quatre édifices de tailles différentes qui pourront être utilisés de manière modulaire. Quant à l’autre société, Swiss Alps Development, elle va construire un premier bâtiment sur un total de quatre prévus. Les premiers permis de construire ont été déposés.

L’ensemble représentera une surface totale de plus de 50'000 mètres/carrés pour des halles industrielles et s’étalera sur un quart de la surface à disposition à Innodel. L’investissement total se monte à environ 40 millions de francs. Des entreprises seraient déjà intéressées à s’installer sur place. /comm-fco