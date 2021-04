L’AJR reprend la route

C’est reparti pour les animations mobiles de l’Action Jeunesse Régionale. Les animateurs de la structure de la vallée de Tavannes, Tramelan et environs ont repris la route mercredi et ils vont sillonner le Jura bernois et le canton du Jura jusqu’au 27 octobre. Pour cette première étape, ils se sont arrêtés aux Genevez. Pour accueillir les jeunes, il a bien sûr fallu s’adapter aux conditions sanitaires. Des concepts ont été mis sur pied pour les animations à l’intérieur et à l’extérieur.

L’AJR devrait pourvoir accueillir de nombreux participants puisque trois animateurs socio-culturels seront présents et ils pourront chacun s’occuper de 15 jeunes. A noter qu’il n’y a pas besoin de s’inscrire au préalable. Une liste de présence sera toutefois tenue pour réaliser le suivi nécessaire. Retrouvez le programme des animations mobiles ici. /sbo