Pas de Danse sur la Doux en 2021

Delémont ne connaîtra pas d’édition 2021 de la Danse sur la Doux. Le comité d’organisation, à savoir la municipalité et l’Union des commerçants de la ville de Delémont, annoncent ce mercredi le report de la manifestation à 2022. Les mesures de lutte contre le coronavirus interdisent toujours les manifestations de plus de 100 personnes jusqu’à nouvel avis, ce qui empêche la tenue de la Danse sur la Doux qui était prévue les 28 et 29 mai prochains. La prochaine édition est donc prévue les 27 et 28 mai 2022.

A noter encore que le Service de la culture, des sports et des écoles de la ville de Delémont a intégré le comité de la Danse sur la Doux dans le but de pérenniser la manifestation. La transition s’effectuera en 2022. /comm-fco