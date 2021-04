Fontenais s’éteindra la nuit durant plus de trois mois

Fontenais va à nouveau couper son éclairage public durant la nuit. Encouragée par le bilan positif de la phase test menée l’été dernier, la commune a décidé de reconduire la mesure du 5 mai au 16 août, sur une période plus longue. Un sondage réalisé auprès de la population a « montré que plus de 70% des répondants étaient satisfaits et prêts à renouveler l’expérience », appuie l’exécutif. Les lampadaires de Fontenais, Villars-sur-Fontenais et Bressaucourt s’éteindront donc à partir de 23h jusqu’au petit matin. Sécurité oblige, l’éclairage des passages pour piétons sera en revanche maintenu.