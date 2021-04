Le Jura cherche un nouveau médecin cantonal

« Certains dossiers ont été mis en veilleuse. Le médecin cantonal à 20 ou 30% est complètement accaparé par la crise Covid et la surveillance des professions de la santé. Il ne peut pas se consacrer aux autres dossiers de fond et aux réflexions que nous devons mener dans le canton », l'explique le chef du Service de la santé publique, Nicolas Pétremand. Parmi ces dossiers qui mériteraient un coup d’accélérateur, les planifications hospitalière et médico-sociale ou encore la « cybersanté ».