Le renouveau du CCRD est en marche

L’année 2021 sera synonyme de transition pour le Centre culturel régional de Delémont. Le CCRD doit se réinventer avec l’arrivée du Théâtre du Jura cet automne dans le paysage culturel jurassien. Il a ainsi mandaté des chercheurs de la Haute Ecole Arc pour mettre en place une démarche participative. Le projet a été présenté jeudi matin. L’objectif est d’entendre toutes les personnes qui tournent autour du CCRD, que ce soit les acteurs culturels, politiques ou encore le public. Concrètement, plusieurs ateliers intitulés « Social Labs » seront organisés pour dessiner l’avenir de l’entité.

Selon Jérôme Heim, collaborateur scientifique à la HE-Arc, le but n’est pas d’amener des idées toutes prêtes. « C’est de mieux comprendre le rôle du CCRD pour voir dans quelle mesure on peut le faire évoluer », souligne le chercheur. Ce dernier précise qu’il s’agit aussi d’amener des pistes concrètes qui pourront être testées au fur et à mesure de l’avancée du projet. Le président du CCRD, Olivier Tschopp estime, lui, qu’il était important d’amener un regard extérieur sur cette démarche de renouveau.





Adieu le Forum St-Georges

La démarche participative s’étalera jusqu’à la fin de l’année. D’ici là, une étape importante sera franchie cet été. En effet, le CCRD va, comme prévu, abandonner la gestion du Forum St-Georges. Il a ainsi dû résilier les contrats de travail de quatre collaborateurs. Deux d’entre eux seront toutefois réengagés par le Théâtre du Jura. Celui-ci est d’ailleurs en négociation avec la ville pour une reprise de la gestion de St-Georges, comme nous l’a confirmé son directeur Robert Sandoz.





Retour progressif de la culture

Les responsables du CCRD ont profité de la présentation du projet pour revenir sur l’assemblée générale de l’entité qui s’est tenue mardi. Globalement, Olivier Tschopp a estimé que l’institution ne s’en sortait pas trop mal dans le contexte de la pandémie. Malgré de nombreuses annulations, certaines activités ont pu être maintenues pour les enfants. Le passeport-vacances a notamment rencontré un franc succès l’an dernier.

Avec le déconfinement de ce mois de mars, les événements culturels reprennent gentiment. Le programme complet à retrouver sur le site du Centre culturel régional de Delémont. /alr