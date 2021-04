La filière bois peine à suivre la cadence de la demande

Les produits suisses aussi connaissent des retards de livraison

Depuis plusieurs semaines, il fait face à des retards de livraison, surtout en provenance d’Allemagne et d’Autriche. « Un camion de panneau bois peut accuser jusqu’à 4 à 5 mois de retard », souffle l’entrepreneur. Pourquoi alors ne pas se tourner vers du bois suisse ? « Cela a toujours été la priorité de notre entreprise. Mais ceux qui travaillaient avec des produits étrangers se sont tournés, face à ces difficultés, vers des produits suisses qui connaissent désormais eux soumis des difficultés d’approvisionnement », souligne Jonathan Gurba. Le problème est actuellement similaire pour l’acier ou encore les matériaux d’isolation, touchant ainsi plus globalement le secteur de la construction. Conséquence d’une demande supérieure à l’offre, les prix augmentent « de 10 à 35 % » en fonction des catégorie de produits selon l’Association dérivés du bois suisse (DBS).





« Dire au client que le prix a augmenté, ce n’est pas facile à avaler »

Une situation qui complique aussi le travail d’Alexandre Desboeufs, menuisier à Bassecourt. « Quand on fait une offre et que le client nous adjuge le travail deux mois après, on doit lui dire que le matériel a augmenté et que notre offre n’est plus d’actualité. Une augmentation de 10 à 15%, ce n’est pas évident à avaler. Alors on doit prendre chacun sur soi, le client doit faire un petit effort et moi aussi. On essaye de trouver un arrangement », explique Alexandre Desboeufs, forcément gêné de se retrouver entre le marteau et l’enclume. Difficile également d’avoir de la visibilité à moyen terme. « Certains secteurs nous demandent dans nos offres de bloquer des prix pour l’année prochaine. C’est juste impossible », lâche le menuisier vadais.