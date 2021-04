Val Terbio sème, plante… et pousse !

Les légumes de Val Terbio ont la cote. L’entreprise de maraîchage bio basée à Mervelier s’agrandit ce printemps, avec un nouveau terrain et la construction de deux tunnels supplémentaires pour améliorer la rotation des cultures. Cinq personnes y sont employées, pour 3,5 équivalents plein temps.L’intérêt pour les paniers de légumes hebdomadaires s’est renforcé lors du premier semi-confinement, notamment en raison de la possibilité de se faire livrer à domicile. Même si ce pic s’est tassé, globalement, la demande est en hausse, notamment de la part de marchés, magasins et restaurants.Les développements actuels doivent permettre de satisfaire ces demandes, mais aussi de continuer à garnir les quelque 210 paniers de légumes hebdomadaires livrés durant la belle saison, et environ 180 l’hiver.En ce moment, en plus des travaux de montage, l’équipe est en pleine effervescence, entre semis, plantations et désherbage. Léonie Adrover a rencontré sur les hauteurs de Mervelier le responsable de Val Terbio, Lucien Fleury :