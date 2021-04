L'écrivaine Sara Schneider réinvente le chocolat

La nourriture de l'âme passe par la littérature... et le chocolat. Les membres du Gahelig, le groupe des auteurs helvètes de littérature de genre, signent Eclats de chocolat. Un recueil de nouvelles sur un thème cacaoté, sorti en librairies le 14 avril. Polars, science fiction, fantasy, 12 récits s'enchaînent. Et parmi eux, Une vengeance douce amère, la nouvelle de Sara Schneider, écrivaine des Franches-Montagnes, connue pour sa saga Les Enfants d'Aliel. Elle a rejoint le projet d'Eclats de chocolat en cours de route, et admet qu'au départ, il a fallu se creuser la tête pour inventer la trame de son texte :