Motard blessé à Soubey

Un accident de la route s'est produit samedi après-midi entre Soubey et Montfaucon. Un motard a perdu la maîtrise de son véhicule, pour une raison indéterminée. Il a chuté et glissé sur une dizaine de mètres avant de s'immobiliser au milieu de la chaussée, selon la police. Un autre motard a immédiatement contacté les secours. Le blessé a été pris en charge par la REGA et emmené vers un hôpital bernois. /comm-cto