Parents interdits de voir leurs enfants

L’AJF ne « fera pas le gendarme »

Pour l’Association jurassienne de football (AJF), cela représente un véritable casse-tête. « C’est très compliqué à faire respecter », avoue Patrick Wäspe, président du comité de jeu de l’AJF. « Dans le Jura, les terrains sont ouverts, au bord d’une route, d’un champ. Donc, dès qu’un spectateur fait deux pas en arrière, il est sur la voie publique, sur un terrain privé et le club de foot ne peut plus intervenir ». L’AJF prône d’ailleurs la souplesse : « On soutient nos clubs, on les informe des décisions des autorités, mais on ne fera pas le gendarme », avertit Patrick Wäspe. /clo