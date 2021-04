Départ de la présidente du Syndicat chevalin delémontain

Nicole Fluri-Schaffter transmet le flambeau à la tête du Syndicat chevalin Vallée de Delémont et environ. Le syndicat a tenu son assemblée générale lundi soir par correspondance. Dominique Odiet, de Bourrignon, est le nouveau président. La vice-présidente, Carole Christ, la gérante, Aude Kunz, et le membre du comité Jean-Pierre Cattin ont également transmis leur fonction. Le nouveau comité compte Sophie Baumann, Gabriel Fluri, Thierry Eicher et Emilie Beuret dans ses rangs.

Lors de l’assemblée, les rapports de présidence, de gestion et les comptes ont été acceptés à l’unanimité. Les difficultés d’organisation des tests en terrain et des concours des poulains en raison de la pandémie de coronavirus ont été relevées, ainsi que la bonne collaboration avec les éleveurs.





Programme 2021

Cette année, le syndicat a prévu les traditionnels tests en terrain ce samedi, le concours des poulains le 27 août à Vicques et le 28 août à Pleigne. Une journée équestre sera organisée à Pleigne le 29 août si la situation sanitaire le permet. /comm-mmi