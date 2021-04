Les supporters priés de ne pas se rentre à la patinoire

« On s’attend à voir des déplacements de supporters, c’est clair, mais il faut vraiment qu’ils comprennent qu’autour de la patinoire c’est dangereux », appuie le commissaire de la police bruntrutaine, Dominique Vallat. Les forces de l’ordre ne veulent cependant pas dévoiler leur dispositif qui sera prêt à « s’adapter aux événements ». La tension entre Ajoie et Kloten étant palpable, le bus des Zurichois sera particulièrement surveillé. « C’est un match à risque. Le comportement de certains Zurichois sur la glace fait que des supporters ajoulots sont peut-être un peu énervé. On doit donc protéger les joueurs contre tout comportement néfaste », explique le commissaire. Si d’aventure des supporters de Kloten se risquaient à faire le déplacement, en bus ou en voitures privées, ils seront directement refoulés à la sortie d’autoroute et renvoyés chez eux.





Pas de prolongation possible pour les terrasses

Si les abords de la patinoire seront bouclés, difficile ne pas imaginer des attroupements dans les rues de la ville pour célébrer un possible sacre. « On sera concentré sur la patinoire mais on sera aussi présent en vieille ville », lâche Dominique Vallat. La police veillera aussi à ce que les terrasses des cafés ne fassent pas leur beurre d’une éventuelle fête populaire. « Toutes les terrasses devront fermer à 23h selon la règle fédérale. Aucune extension n’est possible et on veillera à ce qu’il n’y ait pas de tricherie », prévient encore le commissaire de la police municipale. La soirée sera donc particulièrement surveillée. /jpi