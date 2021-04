Son idée novatrice veut simplifier la vie de bien des gens. La Jurassienne Yvette Allimann souhaite rendre plus accessible les notices d’utilisations, consignes à respecter et autres modes d’emploi. Cette rédactrice technique, terminologue et traductrice technique a présenté mercredi, en ligne, son projet dans le cadre du concours d’innovation i4Challenge de Basel Area dont elle est une des gagnantes et la seule Jurassienne. Elle était jeudi l’invitée de La Matinale pour nous expliquer son idée.