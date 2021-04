La vaccination ouverte dès 16 ans dans le Jura

Le canton du Jura ouvre la vaccination à toute la population dès 16 ans. Ainsi, toutes les personnes nées avant 2005 et résidant dans le canton peuvent prétendre à un vaccin. Les rendez-vous se prendront dès le 6 mai via le Guichet virtuel cantonal ou via la hotline (032 420 99 00) pour les personnes n'ayant pas accès à Internet. Comme seul le vaccin Pfizer est recommandé pour les plus jeunes, les personnes de 16 et 17 ans doivent s’inscrire uniquement via la hotline.