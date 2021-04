Le canton du Jura félicite le HC Ajoie

L’Etat jurassien applaudit la performance historique du HC Ajoie. Les hockeyeurs jurassiens ont remporté mercredi soir le titre de champion de Swiss League. Le canton salue ce jeudi l’engagement, la force de caractère, l’unité et le talent de la troupe de Gary Sheehan. Les supporters ont été privés de patinoire cette saison à cause de la crise sanitaire. Cependant, la formation ajoulote « a offert de grands moments d’émotions, de passion et de fierté » aux Jurassiennes et Jurassiens, souligne le communiqué. La victoire finale contre Kloten est synonyme de montée en National League. Les plus grandes équipes du pays viendront ainsi griffer la glace de la toute nouvelle Raiffeisen Arena la saison prochaine : « un timing parfait », se réjouit le Gouvernement. Les succès du HC Ajoie « contribuent assurément au rayonnement du canton dans toute la Suisse », conclut l’Etat jurassien. /comm-nmy