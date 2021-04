Un concours de structures en paille… de taille

Des « œuvres » qui ne passent pas inaperçues. Le comité des jeunes agriculteurs jurassiens (JAJ) lance un concours qui incite à construire des structures en paille au bord des routes et des villages du canton, selon un communiqué publié jeudi. Une demande d’autorisation pour la construction de 20 structures a été émise au canton. L’objectif de ces constructions est de montrer l’engagement du monde agricole contre les deux initiatives anti-phytosanitaires du 13 juin jugées trop extrêmes. Chaque agriculteur pourra ainsi construire une structure en paille, accompagnée des bâches officielles, qui représente un thème en lien avec ces deux initiatives. Les constructions sont autorisées dès ce samedi.

Concours Facebook avec 1'000.- de prix à la clé

Pour participer au concours, les agriculteurs devront s’annoncer au comité des JAJ et envoyer une photo de leur structure de paille. La photo sera ensuite publiée sur la page Facebook des JAJ et ce sera celle qui aura touché le plus de personnes qui gagnera le concours. L’annonce des résultats se fera le 8 juin sur la page Facebook des jeunes agriculteurs jurassiens. Les trois premiers seront récompensés avec des prix d’une valeur de 500.-, 300.- et 200.-. /comm-ech