Delémont veut inciter sa population à bouger

La ville de Delémont s’apprête à vivre un mois de mai sportif. La capitale jurassienne participe pour la première fois au duel intercommunal Coop de suisse.bouge qui veut encourager la population à pratiquer une activité physique. Du 1er au 31 mai, les habitants de Delémont pourront accumuler des minutes de sport pour leur commune grâce à une application mobile dotée d’un chronomètre. Ils aideront ainsi leur ville à remporter le titre de « la commune de Suisse qui bouge le plus ». Le Service de la culture, des sports et des écoles (CSE) a imaginé deux parcours de randonnée balisés de 6,5 et 12 kilomètres pour inciter les Delémontains à prendre part à ce duel intercommunal. Le CSE précise toutefois que les participants peuvent accumuler des minutes par le biais d’autres parcours ou activités sportives.