La réunion mondiale des 2CV aura lieu en 2023 dans le Jura

Le Jura accueillera bel et bien la 24e Rencontre mondiale des amis de la 2CV. Prévue cet été, la manifestation a été annulée en février en raison de la crise sanitaire. Les organisateurs ont communiqué samedi de nouvelles dates. La réunion des deux-chevaux aura finalement lieu du 25 au 30 juillet 2023 dans la région de Delémont, plus précisément entre Courroux, Courrendlin et Val Terbi. Les responsables indiquent que les organisateurs de la 25e édition prévue en Slovénie ont accepté de décaler leur événement à 2025.

Tous les billets achetés à prix réduit resteront valables pour 2023. Il est toutefois possible de demander un remboursement jusqu’au 30 juin 2021 à l’adresse mail@2cv2021.ch. /comm-alr