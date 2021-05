Le Café du Soleil rayonnera à nouveau

Le Café du Soleil est de retour. L'espace culturel reprend ses activités ce week-end à Saignelégier. Deux spectacles sont prévus : danse et comédie, avec Bill et Fred samedi, et musiques classique et des balkans, avec Tri i Dve dimanche. Le tout se déroulera dans le respect des mesures de lutte contre la pandémie, avec une réduction de la jauge de spectateurs et l'obligation du port du masque.





Exposition prolongée

Thomas Loosli, coordinateur du Café du Soleil, annonce aussi la réouverture de l'espace d'exposition : les oeuvres de neuf artistes sont à admirer dans « 40 ans de Soleil – 3 ». L'exposition avait été vernie en octobre passé mais très vite, elle avait dû fermer ses portes à cause de la pandémie. Elle est à nouveau visible jusqu'au 13 juin durant les heures d’ouverture du restaurant. /cto