Les syndicats de retour dans la rue pour le 1er mai

1er mai oblige, les syndicats ont retrouvé la rue samedi pour faire passer leurs revendications. La fête du travail s’était déroulée principalement en ligne l’an dernier en raison de la pandémie. Après cette pause forcée, le comité du 1er mai interjurassien a tenu à organiser une action sur la place de la Gare à Delémont pour marquer le coup. Plus de 200 personnes y ont participé au total, selon les responsables. Ces derniers ont toutefois dû veiller à ne pas accepter plus de 100 participants à la fois en raison des restrictions sanitaires en vigueur. Organisateur de l’événement, Thomas Sauvain tire un bilan positif de la mobilisation, d’autant plus avec le mauvais temps de ce premier jour de mai. « Il était important pour nous de remettre dans la rue nos revendications », souligne-t-il.

Les syndicats ont appelé à un nouveau départ social. « Nous aimerions un redémarrage qui part sur de nouvelles bases. On estime que le système actuel a montré ses limites durant cette pandémie. On appelle à redistribuer les revenus », nous a précisé Thomas Sauvain. Plusieurs intervenants ont pris la parole autour de trois thématiques d’actualité dans la région : les attaques contre le personnel de l’Etat, l’initiative cantonale jurassienne sur l’égalité salariale et la grève du climat. /alr