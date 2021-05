Christian Clot de retour à l’air libre

Une expérience unique en son genre. Quinze personnes sont restées pendant 40 jours dans une grotte de l’Ariège. Un confinement expérimental mené par le Neuchâtelois Christian Clot dans le cadre de l’expédition Deep Time. La petite troupe a retrouvé l’air libre le 24 avril. Sans montres, sans téléphones et sans lumière naturelle, les 15 volontaires ont dû s'habituer aux 10,5 degrés et le 100 % d'humidité de la grotte de Lombrives. Ils ont généré leur propre électricité par un système de pédalo et puiser l'eau à 45 mètres de profondeur.

Deep Time vise à étudier les capacités d'adaptation de l’être humain à la perte de repères spatio-temporels, une question soulevée notamment avec la crise sanitaire.

Les quinze volontaires sont sortis de la grotte il y a un peu plus d’une semaine.