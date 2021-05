Faire des rencontres, et plus si affinités

Ils sont plus de 600 à vouloir faire des rencontres, et éventuellement trouver l’amour. Un groupe pour les célibataires de la région a été créé sur Facebook il y a quelques mois. Cette communauté virtuelle réunit des personnes de tout âge, même si la majorité des membres a entre 30 et 50 ans. Le Delémontain Grégory Blanc a eu l’idée de lancer cette page sur le célèbre réseau social après en avoir fréquenté une du même genre dans le canton de Vaud. « Ce qu’on remarque surtout comme profils, ce sont des gens qui sont seuls, isolés pour de multiples raisons. Ce groupe leur donne la possibilité de rencontrer de nouvelles personnes », indique Laetitia Gelso, l’une des modératrices.