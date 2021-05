Le conseil communal de Fontenais au complet

Fontenais compte deux nouveaux conseillers communaux. La section PDC et sympathisants de Bressaucourt - Fontenais - Villars a annoncé dimanche l’accession d’Angélique Kunz et de Laurent Choulat à l’exécutif de la commune mixte ajoulote. Ils entreront en fonction le 1er juin, en remplacement des démissionnaires Anthony Biedermann et Dominique Wahl. /comm-emu