Le zéro déchet, un vrai geste pour l’environnement ?

Amener des bocaux ou son sac en toile au magasin, utiliser des mouchoirs et protections hygiéniques lavables, refuser les emballages, flyers et couverts jetables qu’on nous propose : de plus en plus de Jurassiennes et de Jurassiens adoptent ces habitudes pour réduire leur production de déchets et leur empreinte carbone. C’est le « zéro déchet », popularisé par la Franco-américaine Béa Johnson, autrice du livre du même nom. Nina Beuret s’est intéressée de plus près à cette pratique et à son impact.

Passer au zéro déchet nécessite de changer bon nombre d’habitudes. Comme Elodie et Claudia, deux adeptes jurassiennes, beaucoup changent leur manière de faire leurs courses : s’organiser à l’avance pour avoir les contenants nécessaires aux achats en vrac, renoncer à certains plats tout préparés qui génèrent trop de déchets, et opter pour des produits d’hygiènes réutilisables. Beaucoup de consommateurs et consommatrices se tournent aussi davantage vers le commerce local, et les magasins en vrac (où les aliments sont vendus au poids, sans emballage) profitent de ce gain de popularité. À La Marchande, à Saignelégier, on remarque ce phénomène récent. La co-gérante, Claudine Donzé, apprécie pouvoir sensibiliser les clientes et clients à l’environnement, mais elle reconnaît qu’à l’interne, le magasin génère quand même des déchets.