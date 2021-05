Les travaux d’un nouveau giratoire débutent à Delémont

Un chantier s’ouvre à la sortie de la ville de Delémont en direction de Bâle. L’aménagement du carrefour de la Route de Bâle et de la Rue Auguste-Quiquerez débute ce lundi et se terminera le 23 juillet. Un giratoire provisoire verra ainsi le jour. Il doit améliorer la sécurité routière dans ce secteur et faciliter l’usage de la mobilité douce. Les travaux occasionneront des rétrécissements des voies de circulation. Le trafic sera réglé par des feux de signalisation et à la palette aux heures les plus fréquentées. /comm-nmy