« Peut-être avons-nous été trop ambitieux ? »

Critique récurrente, la défense jurassienne a souvent pris l’eau et concédé en moyenne plus de 86 points par match. Le revers d’un jeu offensif fait de possessions rapides, rarement corrigé au fil de la saison. Le BC Boncourt a d’ailleurs encaissé à cinq reprises plus de 100 points dans un match. Mais le directeur sportif ne voit pas dans cet aspect du jeu un échec pour le staff. « Clairement non. Parce qu’il faut nuancer ça au regard du nombre de possessions, qui est une statistique que l’on n’a pas en Suisse. On a un rythme plus élevé, donc plus de déchet. Si on avait eu du public, ça lui aurait plu. Mais ça fait aussi partie de l’apprentissage, et on a beaucoup appris cette saison », concède Clément Boesch.







Vladimir Ruzicic devrait encore diriger l'équipe la saison prochaine



Un constat qui ne remet pas en cause le statut de l’entraîneur Vladimir Ruzicic, engagé à durée indéterminée, sur qui la direction compte encore la saison prochaine. « On lui a proposé une prolongation, on est en pourparlers. Si tout se passe bien, il sera sur le banc du BCB la saison prochaine », confirme le directeur sportif. L’entraîneur serbe a désormais dix jours pour concocter un traquenard à Fribourg, dirigé par son ancien mentor Petar Aleksic. /jpi