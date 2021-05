Le centre commercial se remplit au détriment de la vieille ville

« La bonne nouvelle, c’est que Fust reste à Porrentruy », commente d’emblée le maire bruntrutain Gabriel Voirol. Mais le déménagement de l’enseigne « d’Inno Les Galeries » au centre commercial de l’Esplanade (qui affiche désormais complet) est aussi une désertion de plus de la vieille ville. Autre projet d’envergure d’actualité, le marché de St-Germain a fait lui aussi le choix de s’installer en périphérie. Pourquoi la vieille ville n’attire plus ? Dans le cas de l’enseigne orange, on comprend vite que le potentiel du chiffre d’affaires a été important dans la décision de déménager. « Ça nous permet de voir un peu plus grand. A l’Esplanade Centre, il y a de la restauration, des supermarchés, donc une fréquence de passage beaucoup plus forte que dans la vieille ville. En plus, dans le cœur de ville, il y avait beaucoup de surfaces commerciales libres, ce qui n’aide pas le commerce de détail », pose en guise de décor Francesco Foglia, responsable régional Suisse romande de Fust.