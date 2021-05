Des dépistages d’IST à moindre coût dans le Jura

Favoriser l’accès au dépistage des infections sexuellement transmissibles (IST) pour une population particulièrement touchée. Sous le label Dr Gay et en collaboration avec quatre organisations jurassiennes, l’Aide suisse contre le sida lance une campagne d’information et de dépistage à moindre coût des IST pour les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes. Cette catégorie de la population « reste le groupe le plus touché par le VIH et autres IST », alarme mercredi l’Aide suisse contre le sida. Le dépistage reste le meilleur moyen de briser les chaines de transmission puisque dans la majorité des cas, les personnes infectées ne développent aucun symptôme et sont donc susceptibles de transmettre la maladie sans même le savoir. Problème : ces contrôles coûtent cher en Suisse et « cela constitue un obstacle insurmontable » pour de nombreuses personnes, explique l’organisation. Elle propose donc une campagne de dépistage à tarif réduit du 1er au 31 mai. Les hommes et les personnes trans ayant des rapports sexuels avec des hommes pourront se faire dépister pour les IST majeurs en déboursant 75 francs. Les personnes nées en 2001 et après devront payer 25 francs.





Quatre actions de dépistage dans le Jura

Juragai, le Groupe Sida Jura, le Centre de santé sexuelle du Jura et la consultation de santé sexuelle de l’Hôpital du Jura bernois participent à la campagne. Ces organisations mènent des actions de dépistage dans le canton du Jura.