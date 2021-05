La FACMI est au bord du gouffre

La FACMI est en péril. La crise du coronavirus n’a pas épargné la Fondation des amis du Château de Miécourt. L’organisme qui œuvre pour la restauration du site ajoulot a lancé mercredi devant la presse un appel à l’aide. La pandémie l’a privé de toutes ses recettes financières puisque ses activités habituelles, telles que la brocante ou les repas de St-Martin, ont dû être annulés. Les expositions culturelles sont également passées à la trappe. Or, la FACMI a besoin de 25'000 francs par année pour payer ses charges. En 2020, elle n’a pu obtenir qu’une aide étatique d’environ 1'000 francs. L’année s’est soldée sur un déficit de 12'000 francs. La fondation a été obligée de puiser dans ses réserves.





Plusieurs pistes envisagées

Pour le Conseil de fondation, il est hors de question de creuser un trou dans les finances. « On s’arrêtera dès le moment où notre compte en banque sera nul », souligne le président, Michel Juillard. Les responsables envisagent ainsi une dissolution de la FACMI si la situation financière ne s’améliore pas. Des solutions alternatives sont toutefois à l’étude. La fondation pourrait encore tenir plusieurs années avec une aide plus conséquente de la Confédération et du canton du Jura. Des demandes de soutien seront prochainement lancées pour 2021. Un changement de statut juridique serait aussi possible. La fondation pourrait devenir une association, ce qui aurait pour effets de diminuer certaines charges.