Vaccin d’ici la mi-mai pour les personnes déjà sur liste d’attente

Dès ce jeudi 6 mai, toutes les personnes de 16 ans et plus, vivant dans le canton du Jura, pourront s’inscrire pour se faire vacciner contre le coronavirus. Jusqu’ici, les personnes prioritaires ont déjà pu bénéficier de la vaccination, mais à partir de ce jeudi, il n’y aura plus de distinction par catégorie. Seules les personnes déjà sur liste d’attente et qui souhaitent toujours se faire vacciner pourront recevoir une première dose avant les autres.