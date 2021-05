Vaccin ou pas ? L’avis de jeunes Jurassiens

Les personnes qui souhaitent se faire vacciner pourront prendre rendez-vous via le Guichet virtuel cantonal dès jeudi matin. La hotline est réservée aux personnes qui n'ont pas internet, et aux jeunes âgés de 16 et 17 ans. Ces derniers doivent s’annoncer pour la vaccination exclusivement en contactant la hotline ; seul le vaccin Pfizer est formellement approuvé pour cette catégorie d’âge.

Quant aux personnes déjà inscrites et sur liste d'attente, elles recevront un email dans les plus brefs délais, pour obtenir un rendez-vous d'ici la mi-mai, selon le Service jurassien de la santé publique. /cto