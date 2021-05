Boom de touristes dans les campings

La tendance de 2020 se confirme dans le Jura : les campings sont à nouveau pris d’assaut avec le retour des beaux jours. Ce type d’hébergement a particulièrement la côte depuis le début de la pandémie.





Le téléphone n'arrête pas de sonner

A Saignelégier, le responsable Jonas Kilcher affiche complet depuis deux semaines pour le week-end de l’Ascension et il n’arrête pas de devoir refuser du monde. Il dit sentir un fort engouement des touristes, peut-être même davantage que l’an dernier au sortir de la première vague de coronavirus. Constat partagé par la gérante du camping de Delémont. Marianne Broquet estime qu’elle pourrait remplir 10 fois son camping à l’Ascension, vu le nombre de téléphones reçus. La demande est, par ailleurs, déjà importante pour les vacances d’été. Idem au camping de Tariche, à Saint-Ursanne : les chalets et les emplacements pour camping-car ont été pris d’assaut… ne reste plus que quelques places pour les tentes, cet été.





Lieux d'accueil supplémentaires

Selon le directeur de Jura Tourisme, la région revit à peu près la même situation qu'en 2020. Les touristes viennent en très grande majorité de Suisse, notamment de l’est du pays, ainsi que du bassin lémanique, d’après Guillaume Lachat, directeur de Jura Tourisme. L'organisation va à nouveau mettre à disposition des lieux d’accueil supplémentaires pour les camping-cars à plusieurs endroits du canton. De nouvelles offres sont, par ailleurs, proposées avec notamment des places de stationnement dans des fermes de la région. Les touristes recherchent de plus en plus le contact avec la population locale et la nature selon Guillaume Lachat. /alr-cto