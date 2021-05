Marcel Duchamp, un père de l’art moderne dans le Jura

C’est un monstre sacré du XXe siècle et fondateur de l’art moderne qui va envahir le Musée de l’Hôtel-Dieu de Porrentruy jusqu’à la fin de l’été. La nouvelle exposition temporaire « Marcel Duchamp Jura-Paris » consacrée à l’artiste peintre et plasticien français sera accessible dès ce samedi 8 mai jusqu’au 29 août. Inventeur du « Ready-made » (comprenez le détournement d’un objet de sa fonction utilitaire pour l’exposer), il est effectivement passé dans la région en 1912 lors d’un voyage qui a marqué l’inspiration de son œuvre. « Marcel Duchamp a rédigé la note « Jura-Paris » lorsqu’il était à Etival dans le Jura français voisin et qui sert de point de départ, et de prétexte, à cette exposition », explique la conservatrice du musée Anne Schild. L’artiste revient alors de Munich d’où il ramènera l’œuvre « La Mariée » qui s’intégrera justement dans l’une de ses créations, en passant par le Kunstmuseum de Bâle où il découvre Böcklin et Holbein.