Un projet de réhabilitation à 5 millions à Haute-Sorne

Car Jean-Bernard Vallat l’assure : aujourd’hui, les véhicules de la voirie sont stockés en extérieur, et des dégats et vols ont déjà été constatés. La commune espère donc pouvoir bientôt entreposer les véhicules en intérieur.







Locaux tout neufs pour les archives

Dans l'actuel bâtiment communal situé rue du Vieux Moulin, les autorités prévoient de construire deux nouvelles salles à l'étage. La première servirait de lieux pour stocker les archives : « Ce serait un endroit protégé des inondations et assez grand pour rapatrier les archives des cinq anciennes communes », explique le maire. Une deuxième salle dédiée au Conseil général pourrait aussi voir le jour : « Nous n’aurions plus besoin de louer les halles de gym et d’installer/désinstaller notre matériel à chaque fois… cette salle pourrait servir pour toutes nos séances », ajoute Jean-Bernard Vallat.

Le crédit d'investissement sera présenté au Conseil général le 17 mai prochain. S'il obtient un préavis positif, le projet pourrait être soumis en votation populaire en automne prochain. /cto