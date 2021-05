Une journée pour se débarrasser des pesticides des ménages

L’occasion de dire adieu aux produits toxiques utilisés pour entretenir son jardin. L’Office cantonal de l’environnement et 25 communes s’unissent et proposent une journée de collecte des pesticides de synthèse utilisés dans les ménages jurassiens. Ce samedi 8 mai, des points de ramassage accessibles en matinée ou durant l’après-midi seront à disposition des citoyennes et des citoyens. Le coût de l’élimination de ces produits sera pris en charge par le canton du Jura. Les personnes qui participent à cette journée recevront des bombes à graines fabriquées par des écoliers jurassiens. Ces boules sont composées d’un mélange d’argile, de terreau et de graines de fleurs. Elles « contribuent à l’explosion de la biodiversité », explique le canton. Toutes les informations concernant les points de collecte et les horaires d’ouverture sont à retrouver en fin d’article.





Des alternatives aux pesticides

Les pesticides de synthèse mettent la biodiversité « sous pression », rappelle le canton dans son communiqué. Ces produits croupissent dans un garage ou dans une remise, ils sont dangereux pour la faune et la flore voire pour les personnes qui les utilisent, ajoute-t-il. Pour avoir un joli jardin ou de beaux aménagements extérieurs, il existe des alternatives plus respectueuses de l’environnement. Le canton a publié l’année dernière le guide pratique Jardins vivants, qui en recense certaines. Il est à télécharger sur le site de l’Etat jurassien.